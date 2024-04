Kendrion verkoopt automotive-activiteiten in Europa en VS

De Nederlanse producent van elektromagnetische componenten Kendrion verkoopt zijn automotive-activiteiten in Europa en de VS aan het Amerikaanse Solero Technologies voor 65 miljoen euro. Met de verkoop wil het bedrijf zich richten op de industriële groeimogelijkheden in Europa, de VS en China. De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de balans te versterken en voor investeringen in de industriële activiteiten.

Kendrion produceert industriële remmen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfsmachines, windmolens en robots. Automotive is de grootste divisie van het bedrijf. De afgestoten activiteiten vertegenwoordigen een omzet van 210 miljoen euro, ongeveer 80 procent van de automotive-omzet en zo’n 40 procent van de totale omzet van Kendrion. De Europese Automotive Sound- en Electronics-activiteiten en China Automotive blijven wel bij Kendrion.