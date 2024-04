Maker Fortnite eist hervormingen appwinkel van Google

Gameontwikkelaar Epic Games, bekend van het populaire spel Fortnite, wil dat Google zijn appwinkel Play Store meer openstelt voor concurrentie. Het bedrijf heeft daarvoor een voorstel ingediend bij een federale rechter in Californië, nadat een jury eerder had geoordeeld dat het Amerikaanse internetconcern een illegaal monopolie heeft met de appwinkel.

Epic Games eist onder meer dat Google de verspreiding van apps via concurrerende appwinkels gedurende zes jaar toestaat. Ook wil Epic Games dat de mogelijkheden aan banden worden gelegd van Google om afspraken te maken met apparaatfabrikanten om het vooraf installeren van concurrerende appwinkels te beperken. Daarnaast zou Google geen beperkingen meer mogen opleggen aan de manieren waarop een app gebruikers kan informeren over aankoopopties buiten de app.

In december verklaarde een jury in een eveneens door Epic Games aangespannen rechtszaak dat Google op onrechtmatige wijze de mogelijkheid van ontwikkelaars belemmerde om hun apps buiten de Google Play Store te verspreiden. Ook hield Google een te strakke controle op betalingen voor transacties binnen apps. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Google stemde er in december afzonderlijk mee in om 700 miljoen dollar (zo’n 640 miljoen euro) te betalen om rechtszaken te beëindigen die waren aangespannen door tientallen Amerikaanse staten en groepen consumenten tegen het beleid van zijn appwinkel. Ook verklaarde Alphabet, het moederbedrijf van Google, het beleid van de appwinkel aan te passen.

Volgens Epic Games komt Google echter zijn afspraken niet na. Een soortgelijke rechtszaak die Epic Games in 2020 tegen Apple heeft aangespannen, waarin het bedrijf de machtspositie van Apples App Store aan de kaak stelt, wordt ook nog steeds uitgevochten.