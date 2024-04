Musk wil miljarden extra voor xAI om te concurreren met ChatGPT

Elon Musk wil 3 tot 4 miljard dollar ophalen bij een investeringsronde voor xAI, zijn bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee zou de waarde van de onderneming uitkomen op 18 miljard dollar (ruim 19 miljard euro). De bedragen betreffen voorlopige plannen en kunnen nog wijzigen, staat in documenten aan investeerders die persbureau Bloomberg in handen heeft.

XAI wil het geld inzetten om beter te kunnen concurreren met het populaire ChatGPT. In de documenten wordt uiteengezet waarom investeerders in de start-up zouden moeten investeren. Onder meer Musks succes met Tesla en SpaceX en het gebruik van de data van zijn socialmediaplatform X worden genoemd.

Musk was een van de oprichters van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De miljardair verliet het bedrijf in 2018 na onenigheid met de bedrijfstop. Sindsdien is de ruzie verergerd. Zo richtte Musk vorig jaar xAI op om tegenwicht te bieden aan OpenAI. Ook klaagde de miljardair onlangs OpenAI en topman Sam Altman aan omdat het bedrijf en Altman afspraken zouden schenden die waren gemaakt in de periode dat Musk betrokken was bij de oprichting van OpenAI.