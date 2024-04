Nederlandse start-up krijgt fiat voor test verdikken poolijs

De Nederlandse start-up Arctic Reflections heeft toestemming gekregen om deze maand een techniek voor het verdikken van zee-ijs bij Spitsbergen te testen. Op die manier wil de organisatie, die samenwerkt met onderzoeksinstituten TU Delft en het Noorse UNIS, voorkomen dat de ijslaag te snel verdwijnt. Dat zou de opwarming van de aarde kunnen tegengaan, omdat het ijs ervoor zorgt dat de hitte van de zon wordt teruggekaatst naar de ruimte.

De gouverneur van Spitsbergen is nu akkoord met een eerste test, meldt Arctic Reflections’ financierder CarbonFix. De start-up wil door ijskoud zeewater op het ijsoppervlak te spuiten zorgen dat dit bevriest en de ijslaag daarmee verstevigt. Het systeem dat Arctic Reflections hiervoor gebruikt wordt al tientallen jaren gebruikt om ijswegen aan te leggen in Canada en Scandinavië.

Arctic Reflections verzamelt bij de test verschillende data en maakt deze openbaar. “Als de test succesvol is, zou dit de eerste stap kunnen zijn om Arctic Ice Thickening in te zetten voor het behoud van lokale natuurlijke habitats en zee-ijs als reflecterend oppervlak”, aldus CarbonFix in een persbericht.