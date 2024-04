Olie hoger om dreiging aanval Iran, brandstof mogelijk duurder

Automobilisten moeten rekening houden met verder stijgende prijzen van brandstof aan de pomp. De olieprijzen zijn namelijk gestegen naar het hoogste niveau in zes maanden, aangejaagd door de onrust in het Midden-Oosten. Iran zou werken aan een directe aanval op Israël als vergelding voor de Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Syrië vorige week.

Bronnen bij westerse veiligheidsdiensten zeiden tegen persbureau Bloomberg dat Iran binnen 48 uur een aanval kan lanceren met raketten en drones op Israëlisch grondgebied. Israël heeft al gezegd dan terug te zullen slaan met aanvallen op Iran zelf. De Verenigde Staten zouden al extra militaire middelen naar de regio brengen.

De olieprijzen gingen vrijdagmiddag tot wel bijna 3 procent omhoog. Sinds begin dit jaar zijn de prijzen al 19 procent gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Bij een escalatie kunnen olieleveringen uit de regio verstoord worden.

Dat is ook terug te zien aan de prijzen aan de pomp. De adviesprijzen zijn de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,27 euro. Dat is meer dan 20 cent duurder dan begin dit jaar.

De adviesprijs voor diesel staat volgens UnitedConsumers nu op 1,992 euro per liter. Dat is ongeveer 15 cent meer dan begin dit jaar. Die prijzen worden doorgaans alleen gevraagd bij pompstations langs snelwegen. Pomphouders kunnen namelijk afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen.

Ook de goudprijs zat verder in de lift door de spanningen. Die prijs steeg vrijdag voor het eerst tot boven de 2400 dollar per troy ounce (31,1 gram). In onzekere tijden zien beleggers goud als een veilige investering. De goudprijs is al enige tijd bezig met een recordopmars.