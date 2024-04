Ook Europese gasprijs flink gestegen door onrust Midden-Oosten

In navolging van de hogere olieprijzen is ook de Europese gasprijs flink gestegen door de onrust in het Midden-Oosten en de dreiging van een directe aanval door Iran op Israël. Door die spanningen zijn er zorgen dat gasleveringen uit het Midden-Oosten verstoord kunnen raken.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam ging de prijs vrijdag met bijna 5 procent omhoog tot 30,79 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds eind januari.

Over de hele week was een stijging van meer dan 15 procent te zien. Dat is de sterkste wekelijkse stijging sinds oktober, toen de aanval van Hamas op Israël voor grote onrust zorgde op de gasmarkt.

Door het wegvallen van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne is Europa veel afhankelijker geworden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit onder meer het Midden-Oosten. Bij een escalatie van het conflict tussen Israël en Iran zouden bijvoorbeeld lng-tankers aangevallen kunnen worden door Iran en zijn bondgenoten zoals de Houthi’s in Jemen. De Houthi’s vallen nu ook al schepen aan in de Rode Zee.

Maar ook de aanvallen van Rusland op de energie-infrastructuur van Oekraïne, waaronder gasopslagen, spelen een rol. Rusland transporteert namelijk nog steeds gas via pijpleidingen in Oekraïne naar Europa. Dat is wel veel minder dan voor de invasie van Oekraïne.

De olieprijzen zijn gestegen naar het hoogste niveau in ongeveer zes maanden door de spanningen tussen Iran en Israël.