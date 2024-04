Shell koploper AEX door verder stijgende olieprijzen

Olie- en gasconcern Shell was vrijdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Shell profiteerde van de stijgende olieprijzen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Iran zou volgens veiligheidsdiensten namelijk binnen 48 uur een directe aanval kunnen doen op Israëlisch grondgebied. Israël heeft al gezegd dan terug te zullen slaan op Iraans grondgebied.

Shell klom 3 procent. In Londen ging BP 3,7 procent vooruit en TotalEnergies werd ruim 2 procent duurder in Parijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 1,5 procent tot 86,24 dollar en Brentolie steeg 1,3 procent tot 90,86 dollar per vat. Daarmee zijn de olieprijzen naar het hoogste niveau in ongeveer zes maanden gestegen.

De AEX eindigde met een klein verlies op 883,45 punten. Daarmee gaf de hoofdgraadmeter op het Damrak een eerdere koerswinst uit handen. Ook de MidKap leverde een plus van eerder op de dag in en sloot 0,4 procent lager op 935,33 punten. In Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 0,2 procent op de koersenborden. De FTSE in Londen steeg 0,9 procent.

ING was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,3 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs haalde de bank van zijn kooplijst. Dat gold ook voor ABN AMRO, dat 1,5 procent aan waarde verloor.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was Kendrion in trek bij beleggers met een winst van meer dan 5 procent. De producent van elektromagnetische componenten verkoopt zijn automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten aan Solero Technologies voor 65 miljoen euro. Met de verkoop wil het bedrijf zich richten op de industriële groeimogelijkheden in Europa, de VS en China.

Air France-KLM (min 4,5 procent) had juist last van de stijgende olieprijzen omdat daardoor kerosine duurder wordt. British Airways-moederbedrijf IAG zakte 3,8 procent in Londen en het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa leverde 1,2 procent in op de aandelenbeurs in Frankfurt. Ryanair daalde 2,6 procent in Dublin en easyJet ging 4,3 procent omlaag in Londen.

De euro was 1,0648 dollar waard, tegen 1,0703 dollar aan het slot van de Europese beurshandel een dag eerder.