Tweede termijn voor IMF-topvrouw Georgieva

Topvrouw Kristalina Georgieva krijgt een tweede termijn als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Haar herbenoeming was al zeker, omdat ze de enige kandidaat was de organisatie voor financiële stabiliteit te leiden na september. Dan loopt haar eerste termijn van vijf jaar af.

Alle landen van de Europese Unie spraken vorige maand hun steun uit voor een tweede termijn voor de Bulgaarse als hoofd van het in Washington gevestigde IMF. Georgieva verklaarde dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat in haar is gesteld.

Volgens een officieus akkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is de hoogste bestuurder van het IMF altijd een Europeaan. De Amerikanen dragen altijd de topfunctionaris van de Wereldbank aan. Die decennia oude afspraak is omstreden. Critici vinden het een overblijfsel uit de tijd dat de VS en Europa de wereldeconomie domineerden, terwijl inmiddels economische grootmachten in andere delen van de wereld zijn opgestaan.