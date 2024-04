Maersk wil dat klanten rampschip Baltimore meebetalen aan berging

Rederij Maersk wil dat andere bedrijven meedelen in de financiële schade na de aanvaring met een brug bij de haven van Baltimore. Het Deense concern had het schip in gebruik dat vorige maand een groot scheepvaartongeluk veroorzaakte. Nu begint het bedrijf een procedure waarmee het eigenaren van de vracht aan boord van het schip laat meebetalen aan de berging van containers.

Maersk en branchegenoot MSC hebben hun klanten laten weten dat ze een beroep doen op averij-grosse. Die term staat voor het delen van een schadepost tussen een reder en klanten in het geval van pech met een schip. Dat Maersk een beroep doet op averij-grosse, wijst volgens MSC op uitzonderlijk hoge kosten.

Het door Maersk gebruikte containerschip Dali botste op 26 maart tegen een pijler van de Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Bij het ongeluk kwamen zes mensen om het leven. De toegang tot de haven van Baltimore raakte ook geblokkeerd door alle puin en overboord geslagen lading.