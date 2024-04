Drones straks volop ingezet als taxi, overheden aan zet

Een vliegende taxi of een pakketje dat via een drone bij je thuis wordt bezorgd is over enkele jaren waarschijnlijk heel normaal, voorspelt Nynke Lipsius, directeur van de Amsterdam Drone Week (ADW). De techniek is er volgens haar, evenals het gros van de wetgeving. Nu moeten provincies en gemeenten nadenken over de inzet ervan.

“Alle kaders zijn er, nu moeten we het gaan doen”, vat Lipsius het samen. Gemeenten en provincies moeten bepalen waar ze drones wel en niet willen inzetten. “Bij het vervoer van bloed en medicijnen heeft niemand er bezwaar tegen als er een drone wordt ingezet, maar niemand zit erop te wachten dat het straks zwart ziet van de drones en je niet meer op je balkon kan zitten.”

Zo is het niet meer de vraag of Amazon met een pakjesbezorging vanuit de lucht komt, zegt de directeur, maar wanneer. Steden en regio’s moeten daarop voorbereid zijn. “In de mobiliteitsplannen voor de komende tien jaar wordt het lagere luchtruim, de onderste 150 meter, niet meegenomen. Maar die gaat wel gebruikt worden.”

Een stad als Amsterdam kampt al met die dilemma’s. Daar mag niet met drones gevlogen worden, omdat het door Schiphol druk is met luchtverkeer boven de stad. Toch vlogen er het afgelopen jaar 43.000 drones boven de hoofdstad, zegt Lipsius. Dat leidt tot vragen over veiligheid, maar ook over geluidsoverlast en handhaving. “Het is echt een nieuw thema”, stelt ze.

Drones kunnen ook gebruikt worden voor het vervoer van mensen. Zo is het “zo goed als rond” dat luchttaxifabrikant Volocopter tijdens de Olympische Spelen in Parijs deze zomer demonstratievluchten gaat doen met taxidrones. De Nederlandse brandweer presenteert tijdens de ADW, een driedaags congres over drones dat dinsdag begint in de RAI in Amsterdam, plannen voor proeven met luchttaxi’s om brandweerlieden snel op de plaats van een brand te krijgen.

“Het gaat opeens heel snel”, zegt Lipsius. “De certificering voor luchttaxi’s is gaande en zo’n bedrijf als Volocopter hoopt tijdens de Olympische Spelen de luchttaxi te laten zien. Er zal dan nog wel een piloot aanwezig zijn en de regelgeving vraagt dat ook. In de luchtvaart nemen ze liever geen enkel risico.”

In China vliegen volgens haar al taxi’s rond zonder piloot. In Europa en in de Verenigde Staten mag dat vanuit de huidige wet- en regelgeving nog niet, maar “technisch kan het allang”. Ook is het helemaal veilig, zegt Lipsius. Het zal daarom niet lang meer duren voordat ook in Europese steden luchttaxi’s zonder piloot mensen van A naar B brengen, denkt ze.