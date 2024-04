Na Iraanse aanval nog hogere benzineprijzen verwacht

De directe Iraanse aanval op Israël van dit weekend belooft de olieprijzen op te drijven, en daarmee de pijn voor automobilisten aan de pomp te vergroten. Energiemarkten zijn erg gevoelig voor spanningen in het Midden-Oosten, die de toevoer uit olierijke landen kunnen belemmeren. Daarnaast kaapten Iraanse militairen zaterdag een schip in de voor energiemarkten belangrijke Straat van Hormuz, zegt energie-analist Hans van Cleef van adviesbedrijf Publieke Zaken.

“De verwachting is dat de prijzen omhoog schieten. De vrees was natuurlijk al dat de situatie verder zou escaleren, en dat is nu gebeurd”, zegt Van Cleef. De inname van het containerschip MSC Aries in de Straat van Hormuz door Iran is volgens hem ook een belangrijke gebeurtenis. Via die smalle zeestraat vervoeren tankers niet alleen olie uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië, maar ook vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar. Belemmeringen voor de doorvaart daar hebben daarom grote gevolgen voor de olie- en gasprijzen.

Paul van Selms van benzineprijzenspecialist United Consumers houdt er rekening mee dat een vat ruwe aardolie op de iets langere termijn duurder kan worden dan 100 dollar. Bij wereldwijde conflicten zijn op dit moment belangrijke olielanden betrokken, zoals naast Iran ook Rusland. Wat het precieze effect daarvan zal zijn op de benzineprijs zal zijn, is volgens hem moeilijk te zeggen. Dat hangt namelijk ook af van bijvoorbeeld de koers van de Amerikaanse dollar, waarmee internationale olietransacties worden afgerekend.