Online afrekenen sneller door nieuwe functie iDEAL

Nederlanders kunnen vanaf maandag een profiel aanmaken bij betaalsysteem iDEAL om te gebruiken bij webwinkels. Daarmee kunnen consumenten sneller en veiliger onlineaankopen doen, is het idee. De gegevens van consumenten worden in het iDEAL-systeem opgeslagen en niet meer los bij iedere webwinkel. Gegevens worden alleen gedeeld als de consument daarmee instemt, stelt iDEAL.

Volgens Amos Kater, bestuurder bij iDEAL, wordt hiermee een volgende stap gezet in het snel en handig doen en ontvangen van betalingen. “Weg is de tijd dat bij iedere aankoop adresgegevens ingevuld moeten worden”, zegt hij.

ING-klanten kunnen vanaf woensdag een profiel aanmaken bij iDEAL, klanten van ABN-AMRO op “een nader te bepalen moment”. Klanten bij andere banken hebben vanaf maandag toegang tot de nieuwe functie.

Volgens de organisatie worden jaarlijks 1,3 miljard transacties gedaan via iDEAL, in totaal 73 procent van alle Nederlandse onlineaankopen. iDEAL bestaat sinds 2005 en het systeem was jarenlang in handen van de drie Nederlandse grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO.

Vorig jaar is iDEAL overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Dat samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit verschillende Europese landen wil iDEAL de basis maken van een nieuwe digitale portemonnee genaamd Wero, die op termijn ook iDEAL moet gaan vervangen.

Het blijft voor consumenten ook mogelijk om te betalen via de traditionele manier, waarbij geen account nodig is.