Alfa Romeo verandert naam Poolse ‘Milano’ na kritiek regering

De Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo verandert de naam van zijn in Polen geproduceerde nieuwe model ‘Milano’ al binnen een week na introductie. Onder druk van de Italiaanse overheid gaat de eerste elektrische auto van het bedrijf voortaan ‘Junior’ heten.

De regering uitte vorige week al kritiek op de “misleidende” Italiaans klinkende naam. Volgens de minister van Industrie Adolfo Urso is de naam in strijd met de Italiaanse wet. De regering had ook liever gezien dat de auto in Italië geproduceerd zou worden.

“Hoewel we denken dat de naam ‘Milano’ aan alle wettelijke vereisten voldeed, hebben we besloten om hem te veranderen in ‘Junior’, om de relaties met de Italiaanse overheid te vergemakkelijken”, zei Jean-Philippe Imparato, bedrijfsdirecteur bij Alfa Romeo, maandag.

Volgens Carlos Tavares, topman van moederconcern Stellantis, is er het hele weekend gewerkt aan de naamsverandering. “Het is een signaal van verzoening. We beschikken over een grote bibliotheek met namen.”