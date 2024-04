Aziatische beurzen dalen na door Israël afgeslagen aanval Iran

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag overwegend verliezen zien. Beleggers reageerden op de afgeslagen aanval met drones en raketten van Iran op Israël afgelopen weekeinde. Israël liet weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. Die aanval was een vergeldingsactie voor de dood van meerdere Iraanse generaals bij een aanval van Israël in Syrië.

Het Amerikaanse Witte Huis heeft echter druk gezet op Israël om niet terug te slaan na de Iraanse aanval. De angst bestaat dat als Israël terugslaat, dat tot verdere escalatie leidt van het conflict in het Midden-Oosten. President Joe Biden zou de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben verteld dat de Verenigde Staten niet zullen deelnemen aan enig Israëlisch tegenoffensief tegen Iran, mocht Israël daartoe besluiten.

De hoop dat een escalatie van het conflict uitblijft hield de koersverliezen in Azië beperkt. Wel blijft de beurshandel nerveus in afwachting van een mogelijke reactie van Israël. De Nikkei in Tokio zakte 1,1 procent. De Japanse yen die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, ging licht omhoog. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. De beurs in Shanghai was een positieve uitschieter en klom 1,2 procent.

De olieprijzen gingen licht omlaag. De olieprijzen stegen vrijdag al naar het hoogste niveau in zes maanden, door berichten dat Iran zou werken aan een directe aanval op Israël als vergelding voor de Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Syrië. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde maandagochtend 0,3 procent tot 85,34 dollar en Brentolie kostte 0,2 procent minder op 90,26 dollar per vat.

Ook de goudprijs viel iets terug, na het bereikten van een recordniveau van meer dan 2400 dollar per troy ounce (31,1 gram) op vrijdag. In onzekere tijden zien beleggers goud als een veilige investering. De goudprijs is al enige tijd bezig met een recordopmars.