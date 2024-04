Beleggers op Damrak blijven kalm na Iraanse aanval op Israël

Op de Amsterdamse beurs werd maandag kalm gereageerd op de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend. Iran lanceerde in de nacht van zaterdag op zondag honderden drones en raketten op Israël, die vrijwel allemaal werden onderschept met hulp van bondgenoten als de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Iraanse aanval was een vergeldingsactie op een Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in Syrië begin april.

Israël verklaarde dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. De VS zetten Israël echter onder druk om niet terug te slaan om een verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Zo stelde president Joe Biden dat de VS niet zullen deelnemen aan een Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. Beleggers hopen dan ook dat een escalatie uitblijft. Wel blijft de beurshandel nerveus in afwachting van een mogelijke reactie van Israël.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 882,22 punten. De MidKap daalde 0,21 procent tot 933,77 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent, mede dankzij koerswinsten bij de Europese defensiebedrijven. Zo steeg Rheinmetall 1 procent in Frankfurt. In Parijs wonnen Dassault Aviation en Thales ruim 1 procent. De beurs in Londen daalde 0,5 procent.

De olieprijzen gingen omlaag. Vrijdag stegen de olieprijzen al naar het hoogste niveau in zes maanden, door berichten dat Iran zou werken aan een directe aanval op Israël. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 84,84 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 89,66 dollar per vat. Ook de Europese gasprijs ging licht omlaag.

Olie- en gasconcern Shell, dat vrijdag nog 3 procent won, was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,4 procent. Chiptoeleverancier ASMI was de sterkste stijger met een winst van dik 1 procent.

NX Filtration won 2 procent. De waterzuiveraar kondigde aan dat financieel directeur Marc Luttikhuis per eind juni vertrekt bij het bedrijf. Heijmans daalde 0,5 procent. De bouwer tekende samen met vijf partners een raamcontract met Gasunie voor het onderhoud en beheer van het aardgasleidingennetwerk en de aanleg van nieuwe leidingen voor waterstof, groen gas en CO2.

Ajax verloor 0,5 procent, na het vertrek van drie commissarissen bij de beursgenoteerde voetbalclub. Hun vertrek volgt op de brief, waarin de bestuursraad van Ajax de raad van commissarissen oproept het ontslag van algemeen directeur Alex Kroes te heroverwegen.

De euro was 1,0654 dollar waard, tegen 1,0648 dollar op vrijdag.