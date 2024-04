Bloomberg: CVC wil met beursgang Damrak tot 1,5 miljard ophalen

De grote Europese investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer cosmeticaketen Douglas, wil met zijn geplande beursgang in Amsterdam een bedrag van 1 miljard tot 1,5 miljard euro ophalen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Zakenkrant Financial Times meldde vrijdag nog dat CVC mogelijk al deze maandag de plannen voor de beursgang kan bekendmaken.

Daarbij zou CVC een aandelenbelang van 10 tot 15 procent willen aanbieden aan beleggers op het Damrak. CVC mikt volgens de ingewijden op een totale waardering van het beleggingsbedrijf tussen de 13 miljard tot 15 miljard euro.

Het in Luxemburg gevestigde CVC heeft circa 186 miljard euro aan beleggingen in beheer. Het bedrijf is onder meer ook eigenaar van de voormalige theedivisie van Unilever en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling.