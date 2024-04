Fors hogere winst voor Wall Street-zakenbank Goldman Sachs

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer winst behaald dan een jaar eerder. De winst ging met 27 procent omhoog. Daarbij profiteerde de bank op Wall Street vooral van zijn zakenbankdivisie die zich bezighoudt met het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames en het begeleiden van beursgangen en uitgiftes van aandelen en schuldpapier.

De nettowinst bedroeg 3,9 miljard dollar. Dat was een jaar eerder iets meer dan 3 miljard dollar. De baten gingen met 16 procent omhoog tot 14,2 miljard dollar. Bij de zakenbankdivisie klommen de inkomsten met 32 procent.

Ook bij de handel in obligaties, valuta en grondstoffen stegen de inkomsten, net als bij de handel in aandelen. Goldman Sachs is ook actief met vermogensbeheer.

De wereldwijde markt voor bedrijfsfusies en overnames is volgens marktonderzoeker Dealogic in het eerste kwartaal sterk gegroeid. Het volume aan deals nam volgens het bureau met 30 procent toe tot een waarde van 755 miljard dollar. Ook vinden er meer beursgangen plaats.