Gasunie sluit voor miljarden aan deals, onder meer met Heijmans

Gasunie tekent voor miljarden aan langjarige contracten met aannemers voor onderhoudswerk aan bestaande gasleidingen en de aanleg van nieuwe leidingen voor bijvoorbeeld waterstof, groen gas en CO2. Onder meer het beursgenoteerde bouwconcern Heijmans gaat aan de slag voor de gasnetbeheerder, evenals A. Hak Leidingbouw en Visser & Smit Hanab.

In totaal sluit Gasunie maandag met zes aannemers of combinaties van partijen nieuwe tienjarige zogeheten raamovereenkomsten af. Volgens de organisatie is hiermee maximaal 4 miljard euro aan investeringen gemoeid.

Bij Gasunie verschuift de aandacht van aardgas naar nieuwe energie zoals waterstof, CO2, groen gas en naar warmte. Dat betekent dat er veel moet worden geïnvesteerd in de energie-infrastructuur. “Daarom kiezen we voor langdurige strategische partnerschappen waarbij we gezamenlijk de uitdagingen aangaan”, zegt financieel topvrouw Janneke Hermes van Gasunie.

Volgens Heijmans is nog niet aan te geven welke bedragen precies naar welk bedrijf gaan. Dit komt doordat het raamovereenkomsten betreft, waarin nog niet alles tot in detail is uitgewerkt. Heijmans sloot al eerder soortgelijke deals af met hoogspanningsnetbeheerder TenneT en waterbedrijf Vitens.