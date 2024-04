Laadpalenproducent Alfen opnieuw hard onderuit op rustig Damrak

Laadpalenproducent Alfen is maandag wederom hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. Volgens analisten verkopen beleggers het aandeel door een combinatie van negatief nieuws over het in Almere gevestigde bedrijf. Zo werd vorige week bekend dat Boudewijn Tans toch niet aan de slag gaat als financieel directeur en ook spelen er problemen met transformatorstations van het bedrijf.

De tussentijdse koersval van 13 procent was de grootste sinds vorig jaar mei voor Alfen. Uiteindelijk sloot het aandeel 12 procent lager. Vorige week ging Alfen ook al ruim 7 procent onderuit. Dat was een dag nadat bekend was geworden dat de benoeming van Tans niet doorgaat, omdat er geen “match” is tussen de twee partijen.

De Europese beurzen hadden geen zichtbare last van de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend. De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 884,07 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 931,29 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent, mede dankzij koerswinsten bij de Europese defensiebedrijven. Zo steeg Rheinmetall 1,6 procent in Frankfurt. De beurs in Londen daalde 0,5 procent.