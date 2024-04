Nieuwssite: geruchten over groot banenverlies bij Tesla

Tesla gaat mogelijk een groot deel van zijn personeel ontslaan. De Amerikaanse site Electrek, die doorgaans goed ingevoerd is over Tesla, meldt dat op de werkvloer van de fabrikant van elektrische auto’s geruchten rondgaan over een grote reorganisatie waarbij tot 20 procent van de banen verloren zou gaan. Dat zou neerkomen op tienduizenden ontslagen.

De nieuwssite op het gebied van elektrische auto’s durft niet te zeggen of de geruchten waar zijn. Maar bekend is dat het de laatste tijd niet zo goed gaat met Tesla. Om die reden heeft het Amerikaanse concern recent al aangekondigd de productie wat te verlagen in zijn Gigafactory in het Chinese Shanghai. In de Verenigde Staten heeft de onderneming volgens Electrek bepaalde diensten ingekort.

Tesla, dat vorig jaar wereldwijd meer dan 140.000 werknemers telde, heeft het slechtste kwartaal in jaren achter de rug. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf nog geen 387.000 auto’s af aan klanten, fors minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het concern kampt verspreid over de wereld met een zwakkere vraag naar elektrische auto’s en felle concurrentie van andere autoproducenten, vooral uit China.