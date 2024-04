Sponsor VodafoneZiggo uit zorgen bij Van Praag over Ajax-crisis

Hoofdsponsor VodafoneZiggo heeft onlangs in een gesprek met Ajax-topbestuurder Michael van Praag zijn zorgen geuit over de onrust bij de voetbalclub. Verder wil het telecombedrijf nog niet ingaan op de vraag of het van plan is om het volgend seizoen aflopende miljoenencontract te verlengen.

“Als hoofdsponsor praten we regelmatig met de clubleiding, natuurlijk ook over de uitdagingen van dit moment. Vorige week nog hebben we onze zorgen gedeeld met Michael van Praag. De verdere inhoud van die gesprekken is vanzelfsprekend vertrouwelijk”, meldt een woordvoerder van VodafoneZiggo.

Ziggo staat sinds 2015 op het shirt van Ajax en is ook hoofdsponsor. “In de afgelopen negen jaar hebben we prachtige momenten met de club beleefd. Op dit moment gaat het wat minder, sportief en organisatorisch. Dat gaat ons natuurlijk ook aan het hart”, stelt het in 2017 ontstane fusiebedrijf.

VodafoneZiggo betaalt jaarlijks een vast bedrag van 9 miljoen euro voor de sponsoring. Daarbovenop komt maximaal 3 miljoen euro aan bonussen. Het is nog maar de vraag of Ajax dit door de onrust bij de club in het geval van een verlenging opnieuw kan krijgen.

Op dit moment ligt Van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen van de club, onder vuur om zijn rol bij het voorgenomen ontslag van algemeen directeur Alex Kroes. Niet alle aandeelhouders van de club zijn het eens met die maatregel.