Wall Street omlaag door vrees voor escalatie conflict Israël-Iran

De Amerikaanse effectenmarkten openden maandag hoger, maar sloten flink lager. Dat kwam vooral door zorgen bij beleggers over hoe Israël gaat reageren op de aanval van Iran. Goldman Sachs ging wel omhoog, met 2,9 procent. De zakenbank boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, dankzij sterke inkomsten van zijn investeringsdivisie.

De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 0,7 procent op 37.735,11 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 1,2 procent op 5061,82 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,8 procent omlaag tot 15.885,02 punten. Vrijdag gingen de Amerikaanse beurzen ook al flink omlaag door zorgen over het conflict in het Midden-Oosten. De Dow leed daardoor vorige week het grootste weekverlies in ruim een jaar tijd.

Tesla noteerde een koersverlies van 5,6 procent. De fabrikant van elektrische auto’s gaat wereldwijd meer dan 10 procent van de banen schrappen om kosten te besparen. Dat zou neerkomen op zo’n 14.000 werknemers wereldwijd, meldde persbureau Bloomberg op basis van een interne email die topman Elon Musk naar het personeel stuurde. Eerder gingen al geruchten rond over de ontslagronde. Tesla kampt al langere tijd met tegenvallende verkopen.

JPMorgan Chase eindigde een fractie hoger en herstelde niet van de koersdreun van 6,5 procent afgelopen vrijdag. De grootste bank van de Verenigde Staten ging toen omlaag, ondanks meevallende kwartaalcijfers. Branchegenoten Morgan Stanley en Bank of America, die dinsdag de boeken openen, gingen tot 0,9 procent vooruit.

Apple verloor 2,2 procent. Het techconcern heeft in het eerste kwartaal ongeveer 10 procent minder iPhones verkocht. De Zuid-Koreaanse concurrent Samsung heeft daardoor volgens marktonderzoeker IDC de koppositie in de smartphonemarkt weer afgepakt van Apple.

American Airlines Group werd 1,6 procent lager gezet. Een pilotenvakbond van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij waarschuwde voor een “aanzienlijke piek” in veiligheids- en onderhoudsgerelateerde problemen bij het bedrijf. De Allied Pilots Association (APA) noemde “problematische trends” in een memo, waaronder gereedschap zoals hamers die in de wielkasten van vliegtuigen blijven slingeren.