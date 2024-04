FNV waarschuwt voor meer stakingen bij grote wasserijen

Vakbond FNV waarschuwt voor meer stakingen bij industriële wasserijen deze week. De reden is dat textielverzorgingsbedrijven “nog altijd niet meewerken aan een goede cao” voor de duizenden medewerkers in de sector, stelt de vakbond.

Vorige week probeerden werkgevers de acties via een kort geding tegen te houden. De kantonrechter oordeelde echter dat werkonderbrekingen zijn toegestaan. FNV heeft zich wel aan beperkingen te houden. Zo mag de vakbond bij maximaal twee zorgwasserijen per dag een staking houden. Dinsdagochtend legden medewerkers van een wasserij in Hoogeveen het werk neer. Ook in het Gelderse Ooij en het Zeeuwse Goes wordt er deze week gestaakt.

“De mensen zijn vastbesloten en willen doorvechten om alle verslechteringen die de bedrijven willen doorvoeren van tafel te krijgen”, zegt FNV. De bond eist er dit jaar minstens 9 procent bij voor de 7000 werknemers. De wasserijen willen niet verder gaan dan gemiddeld 5 procent extra. Het gaat om grote wasbedrijven die bijvoorbeeld schoon bedlinnen verzorgen voor ziekenhuizen of verpleeghuizen.