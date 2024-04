Onderzoek: in Nederland wordt veel in beschermd zeegebied gevist

In Nederlandse natuurgebieden in de zee wordt veel meer met sleepnetten gevist dan in andere Europese landen. Nederland is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale aantal visuren op beschermde zeebodems, meldt natuurorganisatie Stichting de Noordzee op basis van internationaal onderzoek naar de visserijdruk in beschermde natuurgebieden in zeven Europese landen.

In Nederland wordt 71 procent van de beschermde zeebodem bevist, meer dan in de andere onderzochte landen. Bij bodemberoerende visserij slepen een of meerdere boten visnetten over de bodem om vis zoals tong, schol en garnalen te vangen. In Nederland is slechts 5 procent van de Noordzee gesloten voor dit soort visserij.

“Deze vismethode verstoort de natuur op de zeebodem van de beschermde gebieden wat resulteert in verlies van biodiversiteit, aantasting van belangrijke leefgebieden van (kwetsbare) soorten en de vrijlating van opgeslagen koolstof in de zeebodem”, schrijft Stichting de Noordzee daarover.