Uitbater snellaadstations Fastned groeit hard door

De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s Fastned maakt een stevige groei door. Het beursgenoteerde bedrijf profiteert vooral van de opmars van de elektrische auto op de Nederlandse wegen en die van omringende landen.

In het eerste kwartaal zag Fastned de omzet met meer dan 42 procent stijgen tot bijna 19 miljoen euro. De onderneming leverde meer dan de helft zoveel stroom als een jaar eerder, terwijl het aantal actieve klanten met bijna 62 procent opliep tot ruim 389.000.

Fastned, dat geen winstcijfers publiceerde, merkt op dat de oplaadmarkt zich in een overgangsfase bevindt. Enerzijds kijkt de Europese Commissie naar een voorstel om de overgang van het wagenpark van bedrijven naar elektrische auto’s te versnellen. Maar anderzijds heroverwegen veel overheden hun subsidies voor elektrische auto’s. Vandaar dat de verkoopcijfers van elektrische auto’s op korte termijn erg kunnen schommelen.

Dat laatste verklaart mede waarom Tesla al een tijdje kampt met tegenvallende verkopen. Het Amerikaanse bedrijf kondigde maandag een grote reorganisatie aan waarbij duizenden banen verloren gaan.

“Ondanks de uitdagingen in bepaalde markten hebben we vertrouwen in de aanhoudende snelle groei van de oplaadmarkt”, stelt Fastned. De onderneming wil dit jaar tussen de 38 en 53 nieuwe stations bouwen. Eind 2025 verwacht Fastned in totaal 420 tot 450 stations in bedrijf te hebben.