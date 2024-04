Koers Tesla verder omlaag terwijl details reorganisatie vrijkomen

Tesla heeft zijn beurskoers op Wall Street woensdag verder zien slinken, terwijl er meer details naar buiten kwamen van de grote reorganisatie bij het Amerikaanse autoconcern. Beleggers zetten het aandeel dik 1 procent lager. De fabrikant van elektrische auto’s verloor de afgelopen twee dagen al ruim 8 procent aan beurswaarde, nadat Tesla had aangekondigd wereldwijd ruim 10 procent van de banen te willen schrappen.

Inmiddels is bekend dat de ingreep op de Tesla-vestiging in Buffalo, New York, wel 14 procent van het personeelsbestand de baan kost. Het bedrijf is ook van plan aandeelhouders te vragen het loonpakket van topman Elon Musk van 56 miljard dollar uit 2018 weer te herstellen. Het beloningspakket werd eerder dit jaar door een rechtbank in Delaware nietig verklaard.