ASML ziet openingswinst verdampen in vlakke AEX

ASML zag donderdag de openingswinst weer verdampen op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker ging een dag eerder hard onderuit na een teleurstellend kwartaalbericht. Het aandeel daalde nu 0,3 procent, na het koersverlies van bijna 7 procent op woensdag. ASML leek aanvankelijk te profiteren van beter dan verwachte resultaten van de Taiwanese chipproducent TSMC. Die belangrijke klant van ASML zag de winst in het afgelopen kwartaal voor het eerst in een jaar tijd stijgen dankzij de sterke vraag naar AI-chips.

Analisten reageerden verder gemengd op de resultaten van ASML. Investeringsbank Fubon Securities haalde de chipmachinemaker van de kooplijst af en de Spaanse bank Santander verlaagde het advies naar verkopen. De Duitse investeringsbank Berenberg verhoogde daarentegen het koersdoel voor ASML en handhaafde het koopadvies na de koersval van het aandeel.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 865,31 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder 1,1 procent. Voor de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekeinde bereikte de AEX nog een hoogtepunt van zo’n 894 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 921,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

De chipbedrijven ASMI en Besi waren de grootste dalers in de AEX, met minnen van 3,9 en 2,8 procent. In de MidKap stond biotechnoloog Galapagos onderaan met een verlies van 0,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging op kop met een plus van 2,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Pharming 6 procent. De biotechnoloog wil zo’n 100 miljoen euro ophalen met de uitgifte van obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen. De nieuwe lening moet de uitstaande obligatielening van 125 miljoen euro vervangen.

Sligro won 0,4 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal licht stijgen. Ook NSI (plus 0,2 procent) opende de boeken. Het vastgoedbedrijf zag de nettohuurinkomsten dalen en boekte minder winst in het eerste kwartaal. NSI handhaafde wel de winstverwachting voor het hele jaar. Vastned won 0,2 procent. Het vastgoedbedrijf heeft het winkelcentrum Rokin Plaza in Amsterdam verkocht aan een private investeerder voor 100 miljoen euro.

De euro was 1,0680 dollar waard, tegen 1,0644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 82,62 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 87,25 dollar per vat.