Rutte: Nederland wil soevereiniteit opgeven voor EU-interne markt

Nederland is zonder meer bereid soevereiniteit op te geven aan de Europese Unie als het gaat om de Europese interne markt, heeft demissionair premier Mark Rutte gezegd. “De interne markt is het alfa en omega van de Europese Unie”, volgens Rutte. “Maar deze markt is niet zo competitief als die van de Verenigde Staten.”

Op dag twee van een tweedaagse EU-top hebben de Europese regeringsleiders lang gediscussieerd hoe die markt kan verbeteren, met een rapport vol voorstellen van de Italiaanse oud-premier Enrico Letta op tafel.

Een deel van de EU-landen, waaronder Nederland, wil meer toezicht op de Europese markt. Doel van de Nederlandse overheid is ook dat de Europese kapitaalstromen duidelijker onderdeel worden van de gezamenlijke Europese markt. Want nu is de kapitaalmarkt grotendeels nationaal geregeld. Voor landen als Luxemburg en Ierland, die met speciale wetgeving buitenlandse investeringen in hun eigen land aantrekkelijk hebben gemaakt, is het alleen niet zo vanzelfsprekend om die vrijheid op te geven, omdat dit hun verdienmodel ondermijnt.

Rutte erkent dat hier “echt nog wel wat water door de Rijn moet vloeien voor we er zijn” omdat landen die nu profiteren van hun soevereiniteit binnen Europa die niet zomaar willen opgeven. Terwijl Nederland juist voordeel ziet in meer eenmaking.

Het hogere doel is volgens Rutte “dat privaat geld veel makkelijker beschikbaar is en makkelijker door Europa kan reizen” om investeringen te doen in onder meer vergroening en de energiemarkt.

Harde conclusies zijn er op deze EU-top nog niet getrokken, maar volgens Rutte komen de EU-landen er de komende tijd wel met elkaar uit.