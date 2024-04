KLM vliegt woensdag weer van en naar Israël na aanval Iran

KLM vliegt vanaf woensdag weer van en naar Tel Aviv in Israël, meldt de luchtvaartmaatschappij. Na de aanval van Iran op Israël met raketten en drones ruim een week geleden had KLM alle vluchten van en naar Tel Aviv geannuleerd. KLM had eerder laten weten dinsdag de vluchten te hervatten om de “veranderde veiligheidssituatie” in Israël

Volgens een woordvoerster gaan per dag twee vluchten niet door, een vanaf Schiphol naar Israël en een van Tel Aviv naar Schiphol. De vliegmaatschappij wil niet zeggen hoeveel passagiers zijn geraakt door het schrappen van de vluchten.

Israël wilde vorige week een grote tegenaanval op Iran uitvoeren, maar schaalde die plannen af onder druk van de Verenigde Staten, meldden Israëlische functionarissen maandag aan The New York Times.