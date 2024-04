Aantal nog te bouwen woningen iets gedaald

Het aantal woningen waarvoor vorig jaar een bouwvergunning werd verleend of waarvan de bouw al gaande was, is licht gedaald vergeleken met het jaar daarvoor. Er zaten 177.500 woningen in de ‘pijplijn’, 300 minder dan in 2022. Ook vergeleken met 2021 veranderde er weinig, ondanks het grote woningtekort in Nederland. Het gaat om woningen die nog niet zijn opgeleverd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het aantal nog te bouwen woningen in 2023 vergeleken met 2015 wel met bijna de helft toe. De laatste jaren staat de woningbouw echter onder druk door stikstofregels en een gebrek aan personeel en bouwmaterialen. Ook haken grote investeerders af bij het bouwen van huurwoningen als gevolg van overheidsbeleid.

In Amsterdam komen er de komende tijd naar verwachting verreweg de meeste woningen bij van alle gemeenten in Nederland, zo’n 22.000. Daarna volgen Den Haag (10.000 woningen) en Rotterdam en Utrecht met beide 9000.