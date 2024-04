Brancheorganisaties slaan alarm om nieuwe eisen cyberveiligheid

Duizenden bedrijven dreigen al binnen enkele maanden belangrijke klanten en omzet kwijt te raken omdat ze nog niet bekend zijn met nieuwe Europese eisen op het gebied van cybersecurity. Daarvoor waarschuwen 63 branche- en koepelorganisaties, waaronder MKB-Nederland, Techniek Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Bouwend Nederland en Bovag.

In oktober wordt de zogenoemde Network- and Information Security-regeling (NIS2) van kracht. Bedrijven die onder de nieuwe Europese richtlijn vallen, zijn dan niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen digitale veiligheid maar ook voor die van hun gehele toeleveranciersketen. Bestuurders kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als ze op dit gebied nalatig zijn geweest.

Veel bedrijven hebben nog geen idee wat hen staat te wachten, volgens de brancheorganisaties. Zij hebben zich daarom aangesloten bij het platform Samen Digitaal Veilig, dat enkele jaren geleden werd opgericht om bedrijven te helpen hun digitale beveiliging op orde te krijgen.

Volgens Coen van den Berg van Samen Digitaal Veilig heeft de nieuwe Europese richtlijn gevolgen voor ruim 50.000 Nederlandse bedrijven. Slechts een kleine minderheid is van de nieuwe eisen op de hoogte, stelt hij.

Nederland heeft de wetgeving voor oktober nog niet op orde, maar bedrijven die met andere Europese landen zaken doen, kunnen toch al in de problemen komen, stelt Van den Berg. Nu al ontvangen bedrijven die aan Duitse klanten leveren signalen dat ze in oktober van dit jaar moeten voldoen aan de richtlijn. Als dat niet het geval is, kunnen ze volgens Van den Berg deze klanten kwijtraken. “Want in Duitsland zijn ze streng op naleven van wetgeving.”