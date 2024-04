ASMI schiet omhoog in hogere AEX na kwartaalcijfers

ASMI was woensdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier zag het aantal nieuwe orders afgelopen kwartaal toenemen. Dat is een opsteker voor het bedrijf, want de orderontvangst liet al langere tijd een dalende trend zien. ASMI verwacht ook dat de vraag de rest van het jaar geleidelijk aan toeneemt. Ook bleef de vraag uit China naar de producten van ASMI sterk. Het aandeel werd ruim 11 procent meer waard, na een vertraagde opening door het grote aantal kooporders. Branchegenoten ASML en Besi wonnen 2 en 2,8 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 880,98 punten, onder aanvoering van ASMI. Een dag eerder won de hoofdindex al 1 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 931,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. Parijs verloor 0,2 procent, door een fors koersverlies van Kering. De eigenaar van Gucci zakte 9 procent, na tegenvallende kwartaalverkopen.

Beleggers verwerkten verder de resultaten van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s heeft een slecht kwartaal achter de rug. Het aandeel schoot in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street echter omhoog door de aankondiging om sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt te brengen.

Heineken klom 0,3 procent. De bierbrouwer verkocht afgelopen kwartaal meer bier. Topman Dolf van den Brink sprak van een bemoedigende start van 2024, maar de economische omstandigheden blijven volgens hem wel uitdagend en onzeker. KPN (min 0,1 procent) boekte in het eerste kwartaal een licht hogere omzet, maar zag de nettowinst dalen.

In de MidKap zakte Allfunds 8 procent. Het Spaanse investeringsplatform ziet volgens persbureau Bloomberg af van de verkoop van het bedrijf. De biedingen die Allfunds heeft ontvangen zouden te laag zijn. Tankopslagbedrijf Vopak verloor 1,6 procent, na publicatie van de kwartaalcijfers.

Bij de kleinere bedrijven werd Vivoryon 35 procent meer waard. De biotechnoloog, die in maart bijna al zijn beurswaarde zag verdampen na teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn, leed vorig jaar een nettoverlies van dik 28 miljoen euro. Het bedrijf stelt nog genoeg geld in kas te hebben tot het tweede kwartaal van 2025. IT-bedrijf Ctac kelderde 12 procent, na een omzetalarm.

De euro was 1,0688 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 83,40 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 88,48 dollar per vat.