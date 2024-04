ConsumentenClaim begint actie tegen Apple voor trage iPhones

Consumenten die een iPhone 6, 7 en SE van Apple hebben gekocht hebben recht op compensatie voor de schade die ze hebben geleden door de bewuste vertraging van deze modellen door het Amerikaanse techconcern. Dat meldt ConsumentenClaim die samen met Stichting Aequitas Belangenbehartiging een claim is gestart tegen Apple.

Apple bracht in 2017 en 2018 diverse iOS-updates op de markt voor de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en de eerste generatie SE-modellen. Deze updates verminderden het prestatieniveau van de smartphones en hadden als doel om het onderliggende defect aan de batterij te verhullen. De iPhones werden hierdoor trager en werkten niet meer naar behoren.

Apple heeft haar gebruikers hier niet over geïnformeerd. Consumenten liepen hiermee schade op door de verminderde snelheid, functionaliteit en kwaliteit van de iPhones. Veel consumenten zagen zich genoodzaakt de batterij of zelfs hun hele iPhone voortijdig te vervangen.

“Wij zijn van mening dat Apple zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken door de bewuste vertraging van de iPhones”, zegt Stef Smit, directeur ConsumentenClaim. De claimorganisatie stelt Apple daarom aansprakelijk en wil voor gedupeerden een compensatie bereiken tot 100 euro per toestel. Voor gedupeerden die hun iPhone door de oneerlijke handelspraktijken hebben vervangen kan de compensatie hoger uitvallen.

In de Verenigde Staten heeft Apple in deze zaak in totaal al voor 613 miljoen dollar (zo’n 572 miljoen euro) geschikt en is 92 dollar (circa 86 euro) per gedupeerde uitgekeerd. In Frankrijk werd een boete van 25 miljoen euro opgelegd en in Italië werd een boete van 10 miljoen euro bevestigd door de rechter. Ook in andere Europese landen lopen er massaclaims tegen Apple.