Heineken, KPN en ASMI centraal op Damrak na kwartaalcijfers

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag uit naar de resultaten van bierbrouwer Heineken, telecomconcern KPN en chiptoeleverancier ASMI. Heineken verkocht afgelopen kwartaal meer bier en zag de omzet stijgen. In alle regio’s van het bedrijf was sprake van groei. Volgens topman Dolf van den Brink blijven de economische omstandigheden uitdagend en onzeker, maar houdt Heineken vast aan zijn jaarverwachtingen.

KPN boekte in het eerste kwartaal een licht hogere omzet. De nettowinst nam wel af door eenmalige herfinancieringskosten. Topman Joost Farwerck sprak van positieve resultaten, waarbij alle onderdelen bijdroegen aan de groei. Ook verhoogde KPN de verwachting voor dit jaar door de overname van Youfone.

ASMI heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar zien dalen. Het aantal nieuwe orders nam wel toe. Dat is een opsteker voor het bedrijf, want de orderontvangst liet al langere tijd een dalende trend zien. ASMI verwacht dat de vraag de rest van het jaar geleidelijk aan toeneemt.

Beleggers verwerken daarnaast de resultaten van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s heeft een slecht kwartaal gehad, waarin de omzet en de winst daalden. Het aandeel schoot in de zogeheten nabeurshandel echter omhoog door de aankondiging van Tesla sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt te brengen. Met die modellen hoopt Tesla de verkopen weer aan te jagen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin. De Aziatische beurzen lieten woensdag ook stevige winsten zien. De Nikkei in Tokio steeg 2,4 procent dankzij sterke koerswinsten onder de Japanse chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong klom 2,1 procent.

Uitzender Randstad en verfconcern AkzoNobel blijven in de belangstelling staan. Beide AEX-bedrijven verloren dinsdag rond de 7 procent na tegenvallende cijfers. Zakenbank JPMorgan haalde AkzoNobel van de verkooplijst en investeringsbank Jefferies verwijderde Randstad van de verkooplijst.

Tankopslag Vopak en vastgoedbedrijf Wereldhave openden ook de boeken. Vopak zag de kwartaalomzet dalen, maar behaalde wel meer winst. Het bedrijf schroefde ook de vooruitzichten voor het hele jaar op. Wereldhave zag de huurinkomsten stijgen in het eerste kwartaal en bevestigde de winstverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0699 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 83,54 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 88,58 dollar per vat.