Facebook-moederbedrijf Meta keldert op Wall Street na cijfers

Meta Platforms ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De eigenaar van Facebook, WhatsApp en Instagram gaf een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Ook verwacht Meta dit jaar meer kosten te maken door de vele investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het socialemediabedrijf boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan verwacht.

Beleggers twijfelen echter of deze investeringen wel voldoende geld zullen opleveren en stuurden het aandeel zo’n 15 procent omlaag. Meta leed daarmee het grootste koersverlies sinds oktober 2022 en zag zo’n 185 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

Ook IBM (min 7,9 procent) moest het ontgelden. Het techconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. IBM koopt daarnaast softwarebedrijf HashiCorp voor 6,4 miljard dollar. HashiCorp klom 5 procent. Het aandeel won een dag eerder al bijna 8 procent na mediaberichten over een mogelijke overname door IBM.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,5 procent lager op 37.892 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,4 procent tot 5000 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2,1 procent tot 15.385 punten.

Beleggers wachten nog op de resultaten van de grote techconcerns Microsoft en Google-eigenaar Alphabet, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Beide bedrijven investeren flink in AI-toepassingen. In afwachting van de resultaten daalde Alphabet 4,3 procent en zakte Microsoft 4,5 procent.

Southwest Airlines daalde 8,8 procent. De luchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal verlies en waarschuwde dat de groei tot in 2025 onder druk zal blijven staan door de vertraging van de levering van nieuwe vliegtuigen door fabrikant Boeing. Ook branchegenoot American Airlines dook in de rode cijfers, maar gaf wel een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Dat aandeel verloor desondanks 2,4 procent.

Merck steeg 3,8 procent. Het farmaceutische concern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de verwachtingen voor de omzet en winst voor het hele jaar.

De euro was 1,0693 dollar waard, tegen 1,0686 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 82,64 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper en kostte 87,85 dollar per vat.