Honda steekt 15 miljard dollar in Canadese stekkerautofabriek

De Japanse autoproducent Honda gaat 15 miljard Canadese dollar, omgerekend meer dan 10 miljard euro, investeren in een nieuwe fabriek voor elektrische auto’s in het oosten van Canada. Het bedrijf heeft dit donderdag aangekondigd. Het is de grootste investering ooit van het bedrijf in Canada.

De investering, aangekondigd door bestuurders van het bedrijf en de Canadese premier Justin Trudeau, zinspeelt op Honda’s verwachtingen van meer vraag naar elektrische voertuigen in Noord-Amerika.

Net als andere Japanse autobedrijven begon Honda relatief laat met het maken van elektrische auto’s. Het bedrijf probeert nu beter te concurreren met de snelbewegende Chinese rivalen.

De fabriek zal naar verwachting in 2028 de activiteiten starten. Naar schatting kunnen er jaarlijks 240.000 elektrische voertuigen en 36 gigawattuur aan batterijen geproduceerd worden.

Honda verwacht 60 tot 70 procent van de totale investering bij te dragen. De rest moet komen van onder meer overheidssubsidies van de provincie Ontario. De steun van de federale Canadese overheid en Ontario kan oplopen tot 5 miljard Canadese dollar, meldt het kantoor van Trudeau.

Eerder deze week maakte persbureau AFP op basis van ingewijden bekend dat het miljardenproject eraan zat te komen. Toen hintte de premier van Ontario, Doug Ford, ook al naar de deal. “Deze week hebben we de grootste deal in de Canadese geschiedenis gesloten – twee keer zo groot als die met Volkswagen”, zei hij.

De verkopen in Noord-Amerika zijn goed voor ongeveer 30 procent van Honda’s wereldwijde autoverkoop.