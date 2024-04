Pfizer en BioNTech in VS aangeklaagd om inbreuk mRNA-patenten

De Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) heeft biotechnoloog BioNTech en farmaceut Pfizer aangeklaagd in de Verenigde Staten. Volgens GSK hebben de twee bedrijven inbreuk gemaakt op patenten rondom mRNA-technologie, die is gebruikt bij het ontwikkelen van coronavaccins.

Het gaat om de patentrechten van GSK op technologische innovaties die “meer dan tien jaar” voor de uitbraak van de coronapandemie zijn ontwikkeld, stelt het Britse bedrijf. Volgens GSK leverde de technologie die is vastgelegd in de eigendomsrechten de basis voor de coronavaccins van Pfizer en BioNTech. Het Britse bedrijf meldt via een woordvoerder wel bereid te zijn om licenties af te geven “onder commercieel redelijke voorwaarden en om ervoor te zorgen dat patiënten toegang blijven houden” tot de injecties.

GSK heeft de Amerikaanse rechter verder onder meer om een schadevergoeding gevraagd. De hoogte van die vergoeding is niet bekend. Pfizer heeft al aangegeven van plan te zijn zich “krachtig te verdedigen” tegen de beschuldigingen van GSK.

Er lopen meerdere rechtszaken om de eigendomsrechten van mRNA-technologie. Pfizer en BioNTech zijn ook daarbij betrokken, evenals Moderna.