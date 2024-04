Unilever voert verkoop Dove-shampoo en Knorr-blokjes op

Unilever weet weer meer voedingsmiddelen en verzorgingsproducten te verkopen. Na een periode waarin het bedrijf achter merken als Knorr, Dove en Calvé de omzet vooral dankzij duurdere producten zag stijgen, neemt nu het volume voor het tweede kwartaal op rij toe.

In de eerste drie maanden van het jaar kwam de omzet uit op 15 miljard euro. Na een correctie voor wisselkoersen en de verkoop van bedrijfsonderdelen komt dat neer op een stijging van 4,4 procent. De hoeveelheid verkochte producten groeide daarbij met 2,2 procent, een iets sterkere toename dan in de laatste maanden van 2023.

Nadat de inflatie twee jaar geleden hard opliep, hadden grote fabrikanten van A-merken in de supermarkt last van consumenten die zuiniger werden. Door stevige prijsverhogingen verloren ze terrein aan huismerken. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar stegen de prijzen bij Unilever. Die toename van 2,2 procent was wel veel lager dan in voorgaande kwartalen.

Volgens de vorig jaar aangetreden topman Hein Schumacher presteerden de bekende merken Dove, Knorr, Rexona en Sunsilk opvallend sterk. De Nederlander benadrukte in het kwartaalbericht ook vaart te maken met zijn plannen om de prestaties van Unilever te verbeteren. Het Britse concern moet daarbij “minder dingen beter doen, met grotere impact”.

Onlangs kondigde hij een eerste rigoureuze ingreep aan. De ijsjesdivisie met bekende merken als Ola en Ben & Jerry’s komt apart te staan, na matige prestaties in de afgelopen jaren. Daarnaast schrapt het bedrijf 7500 banen. Volgens Schumacher bevindt de “transformatie van Unilever zich in een vroege fase”, wat op meer veranderingen wijst.

Unilever zwakte vorige week ook de duurzaamheidsdoelen voor het verminderen van plasticverbruik, natuurbehoud en het betalen van leefbare lonen af. Milieuorganisatie Greenpeace zei dat het bedrijf zich moest schamen.

Aan de vooruitzichten voor heel het jaar verandert Unilever niets. De omzet stijgt naar verwachting met 3 tot 5 procent en de winstmarges gaan licht omhoog.