Veelal meer vakantiegeld voor lagere inkomens dit jaar, meldt ADP

Nederlanders met minder dan een modaal inkomen, krijgen komende maand veelal meer vakantiegeld dan een jaar eerder. Het tegenovergestelde is het geval voor mensen met een bovenmodaal inkomen. Dat meldt loonstrookverwerker ADP op basis van eigen berekeningen.

Het modaal inkomen in Nederland bedraagt 3395 euro bruto per maand. Mensen die dit salaris verdienen krijgen netto 19 euro minder vakantiegeld dan vorig jaar. Nederlanders die drie keer modaal verdienen zien hun vakantiegeld zelfs met 637 euro slinken.

Benedenmodale inkomens krijgen over het algemeen juist meer vakantiegeld. Zo krijgt iemand die maandelijks 3000 euro bruto verdient volgens ADP komende maand 242 euro meer vakantiegeld. Een deeltijdwerker met een inkomen van 1750 euro bruto ontvangt zelfs 578 euro extra.

De verschillen ontstaan door de verrekening van de inkomensafhankelijke loonheffingskorting. Hierin vinden jaarlijks veranderingen plaats die van invloed zijn op de hoeveelheid loonbelasting die wordt ingehouden op vakantiegeld. ADP meldde in 2023 ook al dat vooral werknemers met een lager salaris dat jaar meer vakantiegeld kregen.

Het is overigens niet zo dat de hoeveelheid vakantiegeld evenredig toe- of afneemt aan de hand van de hoogte van een salaris. Zo krijgen Nederlanders die twee keer of tweeënhalf keer modaal verdienen evenveel vakantiegeld als vorig jaar.