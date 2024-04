Transporttarieven TenneT volgend jaar waarschijnlijk iets omlaag

Netbeheerder TenneT verwacht dat de transportkosten voor het hoogspanningsnet volgend jaar iets lager zullen uitvallen. Volgens de netbeheerder ziet het ernaar uit dat zowel huishoudens als bedrijven hiervan profiteren, al zal het voor huishoudens wel om slechts enkele euro’s per jaar gaan.

Vorig jaar en dit jaar stegen de transporttarieven van TenneT nog sterk. Dat kwam vooral doordat TenneT door de gestegen stroomprijzen zelf meer kosten moest maken om het net te runnen. Nu de prijzen op de elektriciteitsmarkt weer afnemen, nemen deze kosten ook af.

TenneT zegt dat een gemiddeld huishouden het zogenoemde TenneT-deel van de energierekening waarschijnlijk ziet afnemen van 124 euro dit jaar naar 119 euro volgend jaar. Voor een klein mkb-bedrijf zou het een afname betekenen van 776 naar 742 euro.

Deze kosten worden indirect via de regionale netbeheerder aan TenneT betaald. Het gaat nog wel om een voorlopige inschatting. Later dit jaar worden de tarieven voor volgend jaar pas echt vastgesteld.

TenneT en andere netbeheerders investeren de komende jaren ook miljarden in de nodige verbetering van hun netten. Daaraan is TenneT dus wel veel geld kwijt. Omdat het een gereguleerde markt is, mag TenneT de transporttarieven niet opeens zelf heel sterk omhooggooien.