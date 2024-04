Aandeel Philips koerst af op grootste dagwinst ooit na schikking

Het aandeel Philips koerst maandag af op de grootste dagwinst ooit van het zorgtechnologiebedrijf. Het aandeel werd bij de opening al een derde meer waard en in de middaghandel liep de koerswinst verder op tot bijna 47 procent. Philips zag daarmee de beurswaarde met miljarden euro’s stijgen tot rond de 30 miljard euro.

Beleggers reageerden verheugd op de schikking van omgerekend zo’n 1 miljard euro die Philips heeft getroffen in verband met de slaapapneu-affaire. De deal neemt voor Philips een groot deel van de onzekerheid weg rond de affaire, die al sinds juni 2021 de aandelenkoers van het bedrijf onder druk zette. Volgens analisten van ING en de Amerikaanse zakenbanken Jefferies en JPMorgan komt de deal veel eerder dan verwacht. Daarnaast valt het schikkingsbedrag volgens de kenners veel lager uit dan gevreesd.

Cees Smit, beleggingsexpert bij Today’s Group, sprak over een unieke koersbeweging van Philips. “Ik kan me niet herinneren dat een aandeel op de Amsterdamse beurs ooit zo hard is gestegen. Dat komt niet vaak voor en het is waarschijnlijk de grootste koerswinst ooit voor een bedrijf op het Damrak.” De wijze waarop het nieuws door Philips naar buiten werd gebracht was volgens hem wel een beetje vreemd. “Het zat nu tussen de cijfers in het kwartaalbericht verstopt en ze hadden het wel apart kunnen melden”, aldus Smit.

Ook Corné van Zeijl, strateeg en analist bij vermogensbeheerder Cardano, heeft een koerssprong als die van Philips niet eerder meegemaakt. “In ieder geval niet bij een bedrijf van het formaat Philips.” Van Zeijl denkt dat een groot deel van de stijging van de koers “technisch gedreven” is. Dat wil zeggen dat de koers van Philips nu beter de echte waarde van het bedrijf weerspiegelt. “Dit is voor veel beleggers de opluchting omdat er een punt achter de slaapapneu-affaire wordt gezet, hoewel er natuurlijk nog wat uit Europa kan komen.”

Philips kwam in 2021 in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. Voor de affaire aan het licht kwam, noteerde het aandeel Philips nog rond de 50 euro. Tegen het einde van 2022 was het aandeel gezakt tot zo’n 12 euro. Momenteel is een aandeel Philips ruim 28 euro waard. De hoogste koers ooit bereikte Philips in het jaar 2000. Toen kostte een aandeel meer dan 57 euro.