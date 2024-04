Advocaat: schikking Philips kan ook in Nederland betekenis hebben

De schikking van Philips van 1,1 miljard dollar voor Amerikanen die schade zeggen te hebben van apparaten van dit bedrijf tegen apneu, kan ook in Nederland van betekenis worden. Philips ziet immers “dat er iets goed mis is gegaan”, zegt de Nederlandse advocaat Mark de Hek van SAP Letseladvocaten. De regeling kan daardoor eventueel in het voordeel werken van de meer dan duizend door De Hek vertegenwoordigde Nederlanders die ook klachten door deze apparatuur melden of bezorgd zijn over de mogelijke gevolgen van het gebruik.

Zijn cliënten, hun medestanders en hij wachten nog op de uitkomsten van onderzoeken door Philips om aan de hand daarvan te kijken wat de volgende stap moet zijn. Die resultaten worden dan eerst gecontroleerd door de Amerikaanse inspectie FDA en door specialisten die door SAP zelf in de arm zijn genomen. Het gaat met name nog om aanvullende onderzoeken, nadat de FDA eerdere bevindingen van Philips zelf volgens De Hek niet adequaat genoeg vond.

Het is niet duidelijk wanneer de informatie te verwachten is. Daarna zal worden bekeken of het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld en zo ja, of dan ook hier een schikking mogelijk is of dat het anders alsnog tot een rechtszaak moet komen.