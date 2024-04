Elon Musk doorbreekt barrières voor zelfrijdende Tesla’s in China

Een verrassingsbezoek van Tesla-topman Elon Musk aan China heeft enkele cruciale obstakels uit de weg geruimd voor de introductie van zijn software voor zelfrijdende auto’s in het land. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s gaat samenwerken met het Chinese techbedrijf Baidu om kaart- en navigatiefuncties te implementeren in zijn auto’s, zeggen betrokken bronnen.

Tesla heeft ook voldaan aan een belangrijke eis op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy in China. Zorgen hierover hinderden Musk lange tijd bij het uitrollen van zijn zelfrijdende software, genaamd Full Self-Driving (FSD), in China. De topman bracht zondag een bezoek aan hoge functionarissen in China om de introductie van Tesla’s software voor autonoom rijden te bespreken.

De fabrikant van elektrische auto’s introduceerde vier jaar geleden al zijn autopilotsoftware FSD. Deze moet echter nog beschikbaar komen in China, ondanks dat dit een van de belangrijkste markten van Tesla is.