Milieudefensie met 100 aandeelhouders naar Unilever in Londen

Milieudefensie trekt dinsdag met twee bussen vol sympathisanten naar Londen voor de aandeelhoudersvergadering van Unilever, die de volgende dag plaatsvindt. Ze vinden dat het moederbedrijf van merken als Calvé, Knorr en Dove te weinig doet tegen de uitstoot van broeikasgassen. Gewapend met een aandeel willen de ongeveer honderd activisten het bestuur daar kritisch over bevragen.

Unilever heeft als doel om in 2030 met de eigen activiteiten per saldo helemaal geen broeikasgassen uit te stoten. De uitstoot van toeleveranciers in de industrie en hun energieverbruik moet dan 42 procent lager zijn. De aan boeren of plantages gerelateerde emissies wil Unilever in dat jaar met zo’n 30 procent hebben verlaagd. In 2039 moet te hele ‘waardeketen’, van grondstof tot eindgebruik, klimaatneutraal zijn.

Maar volgens Milieudefensie schort er veel aan het klimaatplan. Op basis van een rapport van onderzoeksorganisatie Profundo stelt Milieudefensie dat er voor een aanzienlijk deel van de emissies helemaal geen reductiedoel is voor 2030. Het gaat bijvoorbeeld om de uitstoot van broeikasgassen van ingehuurde contractfabrikanten en de emissies die vrijkomen bij het gebruik van Unilever-producten, zoals het warm douchen met shampoo. Profundo plakt ook een prijskaart op de “klimaatschade” die Unilever veroorzaakt, die zou uitkomen op 268 miljard euro voor de periode tussen 2016 en 2050.

“Het huidige klimaatplan is zo lek als een boodschappenmandje. Daarom gaan we naar de aandeelhoudersvergadering en vragen we de CEO om een concrete ‘ja’ op onze eis: 48 procent CO2-reductie voor 2030”, zegt Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong. “Wanneer we een ‘nee’ horen bestaat er een kans dat Unilever de volgende grote vervuiler wordt waartegen Milieudefensie een rechtszaak aanspant”, vervolgt ze.