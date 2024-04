Start-up Huawei onderzoekt dodelijk ongeluk met elektrische auto

Het Chinese Aito Automobile, mede opgericht door Huawei, is een onderzoek begonnen naar een dodelijk ongeluk met een van zijn elektrische auto’s. Drie mensen, waaronder een jongetje van twee, stierven nadat de auto na een botsing met een vrachtwagen in vlammen opging. Dit gebeurde op een snelweg in de Chinese stad Yuncheng in de noordelijke provincie Shanxi, volgens staatsmedia.

Aito, voluit ‘Adding Intelligence to Auto’, meldt op basis van voertuiggegevens dat de auto op het moment van het ongeluk 115 kilometer per uur reed. De airbag zou normaal geopend zijn. Ook toonden de gegevens van het accupakket volgens het bedrijf geen afwijkingen. Het ongeluk betrof een Aito M7, een nieuwe elektrische SUV van het bedrijf.

Aito maakt gebruik van de technologie van smartphonefabrikant Huawei. Het merk wordt in Nederland nog niet verkocht.