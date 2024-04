Topman: Philips laat grootste rechtszaken in affaire achter zich

Met de schikking van claims over gezondheidsschade door Philips’ slaapapneu-apparaten laat het zorgtechnologieconcern de grootste rechtszaken in de affaire achter zich. Dat heeft topman Roy Jakobs gezegd. Het geeft Philips volgens hem de mogelijkheid om zich weer meer op de daadwerkelijke bedrijfsvoering te richten, waaronder investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) voor het verbeteren van zorg.

Philips meldde maandag een schikking van 1,1 miljard dollar te hebben getroffen. Het geld is bedoeld voor Amerikaanse patiënten die zeggen letselschade te hebben gekregen door Philips’ apparaten tegen slaapapneu of vrezen nog met gezondheidsproblemen te maken te krijgen. Philips had eerder al een overeenkomst bereikt om Amerikaanse patiënten te compenseren voor zogenaamde economische schade door problemen met de apparaten.

“Hiermee is het overgrote deel van de claims achter de rug”, zegt Jakobs. In Europa en andere delen van de wereld zit het rechtssysteem anders in elkaar. Hier rekent Philips niet op grote claimzaken zoals in de VS. Tests hebben volgens het bedrijf daarbij aangetoond dat zijn slaapapneu-apparaten geen gezondheidsschade hebben veroorzaakt.

“Dat betekent niet dat alles is opgelost”, erkent Jakobs wel. Daarmee doelt hij op het onderzoek van de Amerikaanse justitie dat nog loopt. Dat zou zomaar nog in een fikse boete kunnen resulteren. Maar Jakobs zegt dat Philips nog geen geld apart kan zetten, omdat dat onderzoek nog gaande is en Philips niet kan “speculeren” over de uitkomst.