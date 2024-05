Bitcoin onder 60.000 dollar na slechtste maand sinds 2022

De waarde van de bitcoin is woensdag verder gezakt tot onder de 60.000 dollar. De bekendste en grootste cryptomunt ter wereld kende in april al de slechtste maand sinds de ineenstorting van cryptobeurs FTX in november 2022. De koersval wordt onder meer veroorzaakt door het vooruitzicht dat de Amerikaanse rente langer hoog zal blijven.

Investeerders in digitale munten hoopten dat de inflatie in de grootste economie ter wereld inmiddels voldoende zou zijn afgekoeld en dat de Federal Reserve nog dit voorjaar de rente zou verlagen. De Amerikaanse centrale bank, die later op de dag vergadert over het rentebeleid, heeft echter al laten weten dat de inflatie nog te hoog is om de rente te verlagen. Een eerste renteverlaging wordt nu pas in september voorzien. Hogere rentetarieven zijn doorgaans negatief voor beleggingen in digitale munten, waarop geen rente wordt ontvangen.