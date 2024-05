Hoogeveen krijgt eerste nieuwbouw met verwarming op waterstof

Netbeheerder RENDO mag waterstof gebruiken om nieuwbouwwoningen in Hoogeveen (Drenthe) te verwarmen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om een proef van minimaal vijftien jaar en het is volgens de toezichthouder de eerste keer dat waterstof in de nieuwbouw wordt gebruikt.

RENDO wil waterstof gebruiken voor de verwarming van tachtig tot honderd huizen in twee verschillende wijken in Hoogeveen. De nieuwbouwhuizen worden opgeleverd met een waterstofaansluiting, meldt de ACM.

Ook maximaal 18 bestaande woningen in Hoogeveen mogen meedoen aan de proef. De bewoners van die huizen mogen eerder stoppen met de proef en teruggaan naar aardgas, zegt de toezichthouder.