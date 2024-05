Schiphol weerspreekt versoepelde voorwaarden natuurvergunning

De voorwaarden om een natuurvergunning te krijgen, waren voor Schiphol hetzelfde als voor andere bedrijven. Dat zegt de luchthaven na mediaberichten van eerder deze week, waarin werd gesteld dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) de regels had afgezwakt.

De luchthaven kocht vorig jaar boerderijen in de omgeving op om stikstofruimte te krijgen om de eigen uitstoot te compenseren en zo de vergunning te krijgen. Volgens de rechter moet in dit soort gevallen echter eerst gekeken worden of de vrijgekomen stikstofruimte nodig is voor herstel van de natuur. Schiphol had dit niet hoeven doen van de minister.

De luchthaven stelt dat er inderdaad contact is geweest, zowel met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Echter, de suggestie dat deze ministeries betrokken zouden zijn bij de koop van stikstofrechten is onjuist”, luidt de reactie. “Schiphol heeft dit volledig zelfstandig, met een eigen rentmeester en op eigen kosten gedaan. De luchthaven deed dit vanuit haar eigen verantwoordelijkheid om zekerheid te creëren voor de luchthavens, reizigers en luchtvaartmaatschappijen.”

Bovendien was het opkopen van stikstofrechten van boerenbedrijven volgens Schiphol “de enige manier om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en op korte termijn bedrijfszekerheid te bieden”. De luchthaven benadrukt daarbij dat de verkoop van deze rechten, voor een totaalbedrag van 17 miljoen euro, vrijwillig gebeurde.