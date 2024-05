Vakbonden stellen Staat ultimatum om uitblijven zwaarwerkregeling

Vakbonden FNV, CNV en VCP hebben woensdag – op de Dag van de Arbeid – een ultimatum gesteld aan de Staat. De bonden willen dat de Staat meer doet om tot een permanente regeling te komen voor mensen met zware beroepen die eerder met pensioen willen. Gebeurt dat niet, dan dreigen acties en stakingen in verschillende sectoren.

De huidige Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) loopt eind volgend jaar af. Mensen die langdurig zwaar werk doen kunnen daardoor eerder met pensioen. Zij hebben dan recht op een uitkering om de periode tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. Momenteel is de regeling alleen beschikbaar voor werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1961. De groep mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken om gebruik te maken van de RVU.

De vakbonden hebben gepleit voor een structurele regeling, te meer omdat dit volgens de bonden ook is afgesproken in het door de overheid ondertekende Pensioenakkoord. Ook moet de regeling ruimer worden, legt Rietman uit. “De fiscale vrijstelling is nu zo laag, dat het voor de meeste mensen financieel niet haalbaar is om vroeger te stoppen. Mensen uit onze achterban zijn op: ze hebben kapotte knieën of een verstoord ritme, maar moeten toch door.”

De onderhandelingen over een nieuwe regeling met werkgeversorganisaties klapten al in december, maar sindsdien is er volgens FNV-bestuurder Piet Rietman geen vooruitgang geboekt. Met het ultimatum hoopt Rietman dat de Staat “een stap naar voren zet”.

Als die uitblijft, beginnen de eerste acties in mei en juni. Die zullen nog kleinschalig zijn in de vorm van werkonderbrekingen van een paar uur, legt Rietman uit. Maar op termijn kunnen die acties volgens hem uitgroeien tot “stakingen die de Nederlandse economie meer zullen verstoren”.

Sectoren waar deze acties plaats zullen vinden zijn bijvoorbeeld de bouw, de politie, het openbaar vervoer en havens. “We willen het nieuwe kabinet nog een kans geven om met iets te komen. Maar als er in het coalitieakkoord niets is geregeld, dan volgen meerdere stakingen die ook langduriger zijn”, aldus Rietman.

Om een escalatie van de acties te voorkomen, leggen de vakbonden de bal nu neer bij de overheid. “Maar zij zit op de schoot van de werkgevers”, meent Rietman. “De Staat blijft zeggen dat de vakbonden er eerst maar eens met de werkgevers uit moeten komen. Maar wij zijn al lang uitgesproken.”

Het ultimatum verloopt op 14 mei om 16.30 uur.